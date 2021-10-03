В следующем году в Украине начнется производство вакцины от коронавируса – Ляшко
03.10.2021, 08:50
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Вакцина от коронавируса украинского производства появится в следующем, 2022 году, пообещал министр здравоохранения Виктор Ляшко на съезде фракции Слуга народа в Трускавце.
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По словам Ляшко, в Харькове начался монтаж линии по производству вакцин против гриппа и COVID-19. На этапе подписания находится меморандум об инвестициях в большое количество производственных линий, заверил Ляшко.
"До конца этого года мы точно будем знать четкие дедлайны по производству вакцин. Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", – заявил Ляшко.
- В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил о разработке украинской вакцины от коронавируса.
- Более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19. Минздрав хочет обязать прививаться учителей и чиновников.
- За прошедшие сутки зафиксированы 7967 новых заболевших коронавирусом.
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