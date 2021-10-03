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В следующем году в Украине начнется производство вакцины от коронавируса – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2021, 08:50
В следующем году в Украине начнется производство вакцины от коронавируса – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Вакцина от коронавируса украинского производства появится в следующем, 2022 году, пообещал министр здравоохранения Виктор Ляшко на съезде фракции Слуга народа в Трускавце.

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По словам Ляшко, в Харькове начался монтаж линии по производству вакцин против гриппа и COVID-19. На этапе подписания находится меморандум об инвестициях в большое количество производственных линий, заверил Ляшко.

"До конца этого года мы точно будем знать четкие дедлайны по производству вакцин. Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", – заявил Ляшко.

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Денис Юдин
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Виктор Ляшко вакцина коронавирус COVID-19
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