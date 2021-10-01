МОЗ требует отстранить глав 15 больниц. Подозревают в подделке документов о вакцинации

Минздрав требует отстранить руководство 15 учреждений здравоохранения, врачей которых подозревают в подделке документов о вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Министерство направило письма собственникам 15 больниц, в которых руководителей подозревают в подделке документов о вакцинации. МОЗ просит отстранить их на время уголовного производства.

Если следствие выявит, что главврачи этих больниц не были причастны к фальсификациям, то их восстановят на должностях, заверяют в Минздраве.

МОЗ также пригрозил в случае повторных нарушений аннулировать лицензию учреждений и разорвать контракт между ним и Нацслужбой здоровья. В таком случае финансировать медучреждение будет территориальная община (ОТГ).

В Минздраве отметили, что с начала года открыли более 350 дел за подделку документов о вакцинации от коронавируса.

В ведомстве не назвали больницы, руководство которых требуют отстранить. Также эту информацию не смогли назвать LIGA.net в пресс-службе МОЗ по телефону. LIGA.net направила письменный запрос.

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Марк Сировой

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