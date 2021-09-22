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Крупные штрафы и тюремные сроки. Кабмин предложил наказания за подделку COVID-документов

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22.09.2021, 15:21
Крупные штрафы и тюремные сроки. Кабмин предложил наказания за подделку COVID-документов - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Правительство может усилить ответственность за подделку документов о вакцинации против COVID-19: предлагаемые суммы штрафов – от 17 000 до 170 000 грн, также возможны ограничения или лишение свободы. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабмина.

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"Сегодня планируем утвердить и направить в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. Такие безответственные действия – это угроза для всего общества, и мы будем реагировать соответствующим образом", — заявил Шмыгаль.

По словам премьера, штрафы предполагаются такие: 

  • от 17 000 до 34 000 грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы;
  • до 68 000 грн или лишение свободы до двух лет с лишением права занимать должность от года до трех лет – для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;
  • до 170 000 грн или лишение свободы до трех лет – за подделку таких документов с целью распространения. 

"Надеемся, что парламент поддержит эту ответственную перед обществом инициативу", — сказал Шмыгаль.

  • В мае 2021 года СБУ заявила о блокировке сети анонимных онлайн-ресурсов, через которые можно было купить поддельные справки с отрицательными результатами тестов на COVID-19 и листки временной нетрудоспособности.
  • 10 сентября сообщалось, что в Киеве разоблачили схему массовой подделки результатов ПЦР-тестов и медицинских карт о вакцинации по заказу туристических фирм. 

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Владислава Михайленко
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штраф Денис Шмыгаль коронавирус  COVID-19 COVID-сертификат сертификаты кабмин
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