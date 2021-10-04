Коронавирус. В Украине около 5000 новых заболевших, больше всего в Харьковской области

Вчера, 3 октября, в Украине выявили 4821 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 7967), выздоровели 1116 пациентов (днем ранее – 1483). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 448 детей и 50 медиков. Госпитализированы 2092 человека (сутками ранее – 3300), 114 пациентов умерли (сутками ранее – 126).

Официально за 3 октября сделаны 30 587 тестов на коронавирус (53 814 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 460 010 заболевших COVID-19, 2 264 523 пациента выздоровели, 56 889 человек умерли. Проведено более 12,9 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Черновицкой, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях:

Харьковская обалсть – 592 заболевших за сутки;

Черновицкая – 410;

Днепропетровская – 393;

Житомирская – 301;

Львовская – 295;

Запорожская – 294;

Донецкая – 259;

Сумская – 241;

Тернопольская – 239;

Николаевская – 221;

Одесская – 215;

Волынская – 203;

Киев – 169;

Херсонская – 158;

Ивано-Франковская – 108;

Киевская – 106;

Винницкая – 95;

Черкасская – 94;

Хмельницкая – 88;

Луганская – 85;

Ровенская – 80;

Полтавская – 67;

Черниговская – 58;

Закарпатская – 28;

Кировоградская – 22.

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Денис Юдин

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