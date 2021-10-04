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Коронавирус. В Украине около 5000 новых заболевших, больше всего в Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 08:16
Коронавирус. В Украине около 5000 новых заболевших, больше всего в Харьковской области - Фото
Иллюстративное фото: Emanuele Valeri/ЕРА

Вчера, 3 октября, в Украине выявили 4821 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 7967), выздоровели 1116 пациентов (днем ранее – 1483). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 448 детей и 50 медиков. Госпитализированы 2092 человека (сутками ранее – 3300), 114 пациентов умерли (сутками ранее – 126).

Официально за 3 октября сделаны 30 587 тестов на коронавирус (53 814 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 460 010 заболевших COVID-19, 2 264 523 пациента выздоровели, 56 889 человек умерли. Проведено более 12,9 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Черновицкой, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях:

Харьковская обалсть – 592 заболевших за сутки;
Черновицкая – 410;
Днепропетровская – 393;
Житомирская – 301;
Львовская – 295;
Запорожская – 294;
Донецкая – 259;
Сумская – 241;
Тернопольская – 239;
Николаевская – 221;
Одесская – 215;
Волынская – 203;
Киев – 169;
Херсонская – 158;
Ивано-Франковская – 108;
Киевская – 106;
Винницкая – 95;
Черкасская – 94;
Хмельницкая – 88;
Луганская – 85;
Ровенская – 80;
Полтавская – 67;
Черниговская – 58;
Закарпатская – 28;
Кировоградская – 22.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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