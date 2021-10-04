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В Минздраве рассказали, когда больным COVID-19 нужна госпитализация – список симптомов

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 14:06
В Минздраве рассказали, когда больным COVID-19 нужна госпитализация – список симптомов - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Украине госпитализируют больных COVID-19 при среднем и тяжком течение болезни. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.

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В ведомстве отмечают, что госпитализация больному коронавирусом может понадобиться при таких симптомах:

– боль в грудной клетке;

– тяжелое дыхание, отдышка в спокойном состоянии, признаки дыхательной недостаточности;

– сатурация с уровнем кислорода в крови меньше 92%;

– нарушение сознания;

– другие признаки, которые угрожают жизни пациента и указывают на критическое состояние.

В МОЗ напомнили, что решение о госпитализации принимает врач после обследования пациента. В ведомстве призывают консультироваться с семейными врачами в случае болезни.

В Минздраве рассказали, когда больным COVID-19 нужна госпитализация – список симптомов

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Марк Сировой
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минздрав госпитализация коронавирус COVID-19
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