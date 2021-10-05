В Украине под 10 000 новых случаев COVID-19: данные заболеваемости по Киеву и областям

За прошедшие сутки, 4 октября, в Украине выявили 9846 заболевших COVID-19 (днем ранее – 4821), больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях. В Киеве – 560 заболевших за сутки, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 317 больных коронавирусом (днем ранее – 114), выздоровели 4229 пациентов (1116), были госпитализированы – 1881 (2092).

По всей стране сделали 74 125 тестов на COVID-19 (30 587): методом ПЦР – 37 080 (16 214), ИФА – 8762 (2525), экспресс-тестов – 28 283 (11 848).

Всего на утро 5 октября в Украине выявили 2 469 856 заболевших коронавирусом, выздоровели 2 268 752 инфицированных, умерли – 57 206.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 560 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 169);

Винницкая область – 143 (95);

Волынская – 322 (203);

Днепропетровская – 992 (393);

Донецкая – 662 (259);

Житомирская – 87 (301);

Закарпатская – 99 (28);

Запорожская – 667 (294);

Ивано-Франковская – 151 (108);

Киевская – 461 (106);

Кировоградская – 16 (22);

Луганская – 443 (85);

Львовская – 592 (295);

Николаевская – 152 (221);

Одесская – 809 (215);

Полтавская – 526 (67);

Ровенская – 398 (80);

Сумская – 247 (241);

Тернопольская – 155 (239);

Харьковская – 940 (592);

Херсонская – 126 (158);

Хмельницкая – 178 (88);

Черкасская – 342 (94);

Черновицкая – 609 (410);

Черниговская – 169 (58).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой

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