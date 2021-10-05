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В Украине под 10 000 новых случаев COVID-19: данные заболеваемости по Киеву и областям

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 08:19
В Украине под 10 000 новых случаев COVID-19: данные заболеваемости по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 4 октября, в Украине выявили 9846 заболевших COVID-19 (днем ранее – 4821), больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях. В Киеве – 560 заболевших за сутки, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 317 больных коронавирусом (днем ранее – 114), выздоровели 4229 пациентов (1116), были госпитализированы – 1881 (2092).

По всей стране сделали 74 125 тестов на COVID-19 (30 587): методом ПЦР – 37 080 (16 214), ИФА – 8762 (2525), экспресс-тестов – 28 283 (11 848).

Всего на утро 5 октября в Украине выявили 2 469 856 заболевших коронавирусом, выздоровели 2 268 752 инфицированных, умерли – 57 206.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 560 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 169);
Винницкая область – 143 (95);
Волынская – 322 (203);
Днепропетровская – 992 (393);
Донецкая – 662 (259);
Житомирская – 87 (301);
Закарпатская – 99 (28);
Запорожская – 667 (294);
Ивано-Франковская – 151 (108);
Киевская – 461 (106);
Кировоградская – 16 (22);
Луганская – 443 (85);
Львовская – 592 (295);
Николаевская – 152 (221);
Одесская – 809 (215);
Полтавская – 526 (67);
Ровенская – 398 (80);
Сумская – 247 (241);
Тернопольская – 155 (239);
Харьковская – 940 (592);
Херсонская – 126 (158);
Хмельницкая – 178 (88);
Черкасская – 342 (94);
Черновицкая – 609 (410);
Черниговская – 169 (58).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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