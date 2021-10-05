Коронавирус. Эффективность вакцины Pfizer снижается почти в два раза за полгода – ученые
Эффективность антикоронавирусной вакцины Comirnaty от компаний Pfizer / BioNTech снижается почти в два раза через полгода. Об этом говорится в исследовании Pfizer и медсети Kaiser Permanente, которое в академической выкладке опубликовано в журнале Lancet и с комментариями ученых – в Reuters.
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Исследование проводилось с декабря 2020-го по август 2021-го, были изучены медкарты более 3,4 млн членов Kaiser Permanente в Южной Калифорнии.
Ученые пришли к выводу, что через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer ее эффективность в предотвращении заражения снижается с 88% до 47%.
По словам исследователей, в течение как минимум шести месяцев остается высокой эффективность в предотвращении госпитализации и смерти даже при заражении более агрессивными вариантами вируса, такими как штамм Дельта.
Как сообщается, эффективность вакцины против варианта Дельта составила 93% через месяц после второй дозы и снижается до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.
"Это значит, что штамм Дельта не является вариантом, который полностью избегает защиты вакцины. Если бы это было так, мы, вероятно, не увидели бы высокой защиты после вакцинации, потому что в этом случае вакцинация не сработала бы", – отметила руководитель исследования Сара Тартоф.
- ВОЗ считает третью дозу вакцины от коронавируса хорошим способом защиты уязвимых людей, хотя недавно там рекомендовали отказаться от нее, отдав излишки вакцины бедным странам.
- Ученые из США считают, что третья доза Pfizer усиливает иммунитет, но может не понадобиться.
- Вчера в ЕС одобрили введение бустерной (третьей) дозы вакцины Pfizer.
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