Коронавирус. Эффективность вакцины Pfizer снижается почти в два раза за полгода – ученые

Эффективность антикоронавирусной вакцины Comirnaty от компаний Pfizer / BioNTech снижается почти в два раза через полгода. Об этом говорится в исследовании Pfizer и медсети Kaiser Permanente, которое в академической выкладке опубликовано в журнале Lancet и с комментариями ученых – в Reuters.

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Исследование проводилось с декабря 2020-го по август 2021-го, были изучены медкарты более 3,4 млн членов Kaiser Permanente в Южной Калифорнии.

Ученые пришли к выводу, что через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer ее эффективность в предотвращении заражения снижается с 88% до 47%.

По словам исследователей, в течение как минимум шести месяцев остается высокой эффективность в предотвращении госпитализации и смерти даже при заражении более агрессивными вариантами вируса, такими как штамм Дельта.

Как сообщается, эффективность вакцины против варианта Дельта составила 93% через месяц после второй дозы и снижается до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.

"Это значит, что штамм Дельта не является вариантом, который полностью избегает защиты вакцины. Если бы это было так, мы, вероятно, не увидели бы высокой защиты после вакцинации, потому что в этом случае вакцинация не сработала бы", – отметила руководитель исследования Сара Тартоф.

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Марк Сировой

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