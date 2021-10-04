Европейский регулятор EMA одобрил бустерную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило бустерную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer. Об этом сообщается на сайте EMA.
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Агентство оценило данные для вакцины Comirnaty (BioNTech/Pfizer), показывающие повышение уровня антител, когда бустерная доза вводится примерно через шесть месяцев после второй дозы у людей в возрасте от 18 до 55 лет.
На основании этих данных регулятор пришел к выводу, что ревакцинация может рассматриваться как минимум через шесть месяцев после второй дозы для людей в возрасте 18 лет и старше.
В EMA отметили, что на национальном уровне органы общественного здравоохранения могут издавать официальные рекомендации по использованию бустерных доз, принимая во внимание новые данные об эффективности и ограниченные данные о безопасности.
Как отмечается, риск воспалительных заболеваний сердца или других очень редких побочных эффектов после ревакцинации неизвестен и тщательно отслеживается.
Сейчас регулятор Евросоюза оценивает данные в поддержку бустерной дозы вакцины Spikevax (Moderna).
- ВОЗ считает третью дозу вакцины от коронавируса хорошим способом защиты уязвимых людей, хотя недавно там рекомендовали отказаться от нее, отдав излишки вакцины бедным странам.
- Ученые из США считают, что третья доза Pfizer усиливает иммунитет, но может не понадобиться.
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