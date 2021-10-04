Европейский регулятор EMA одобрил бустерную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило бустерную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer. Об этом сообщается на сайте EMA.

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Агентство оценило данные для вакцины Comirnaty (BioNTech/Pfizer), показывающие повышение уровня антител, когда бустерная доза вводится примерно через шесть месяцев после второй дозы у людей в возрасте от 18 до 55 лет.

На основании этих данных регулятор пришел к выводу, что ревакцинация может рассматриваться как минимум через шесть месяцев после второй дозы для людей в возрасте 18 лет и старше.

В EMA отметили, что на национальном уровне органы общественного здравоохранения могут издавать официальные рекомендации по использованию бустерных доз, принимая во внимание новые данные об эффективности и ограниченные данные о безопасности.

Как отмечается, риск воспалительных заболеваний сердца или других очень редких побочных эффектов после ревакцинации неизвестен и тщательно отслеживается.

Сейчас регулятор Евросоюза оценивает данные в поддержку бустерной дозы вакцины Spikevax (Moderna).

ВОЗ считает третью дозу вакцины от коронавируса хорошим способом защиты уязвимых людей, хотя недавно там рекомендовали отказаться от нее, отдав излишки вакцины бедным странам.

Ученые из США считают, что третья доза Pfizer усиливает иммунитет, но может не понадобиться.

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Наталия Медведева

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