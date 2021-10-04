UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Европейский регулятор EMA одобрил бустерную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer

04.10.2021, 19:39
Европейский регулятор EMA одобрил бустерную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer - Фото
Вакцина от коронавируса Comirnaty, Pfizer - BioNTech (фото - ЕРА)

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило бустерную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer. Об этом сообщается на сайте EMA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Агентство оценило данные для вакцины Comirnaty (BioNTech/Pfizer), показывающие повышение уровня антител, когда бустерная доза вводится примерно через шесть месяцев после второй дозы у людей в возрасте от 18 до 55 лет.

На основании этих данных регулятор пришел к выводу, что ревакцинация может рассматриваться как минимум через шесть месяцев после второй дозы для людей в возрасте 18 лет и старше.

В EMA отметили, что на национальном уровне органы общественного здравоохранения могут издавать официальные рекомендации по использованию бустерных доз, принимая во внимание новые данные об эффективности и ограниченные данные о безопасности.

Как отмечается, риск воспалительных заболеваний сердца или других очень редких побочных эффектов после ревакцинации неизвестен и тщательно отслеживается.

Сейчас регулятор Евросоюза оценивает данные в поддержку бустерной дозы вакцины Spikevax (Moderna).

Читайте также: Третья доза Pfizer или AstraZeneca после двух доз CoronaVac: есть первое исследование

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация коронавирус Pfizer ema
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетолог
Киев Маркетолог
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 