Коронавирус. Третья доза Pfizer улучшает иммунитет, но может не понадобиться – ученые

Третья, бустерная доза может не потребоваться привитым от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом заявили эксперты Управления США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA), сообщает Reuters.

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Сотрудники FDA утверждают, что до сих пор не доказано снижение эффективности вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Они отмечают, что некоторые исследования показывают такое снижение, а некоторые – нет.

"В целом данные показывают, что в настоящее время лицензированные в США вакцины против COVID-19 по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни и смерти", – говорится в докладе ученых.

В докладе отмечается, что эффект бустерной дозы соответствует условиям FDA по иммунному ответу. В то же время, решение о применении бустерной дозы должно учитывать способность вакцин предотвращать госпитализацию и смерть, а также динамику пандемии.

Документ был подготовлен для рассмотрения комитетом сторонних экспертов, которые соберутся завтра, 17 сентября, и решат, следует ли рекомендовать дополнительную вакцинацию.

Доклад вышел на фоне заявления президента США Джо Байдена о начале бустерной вакцинации в США осенью этого года.

Денис Юдин

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