Коронавирус. Третья доза Pfizer улучшает иммунитет, но может не понадобиться – ученые
Третья, бустерная доза может не потребоваться привитым от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом заявили эксперты Управления США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA), сообщает Reuters.
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Сотрудники FDA утверждают, что до сих пор не доказано снижение эффективности вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Они отмечают, что некоторые исследования показывают такое снижение, а некоторые – нет.
"В целом данные показывают, что в настоящее время лицензированные в США вакцины против COVID-19 по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни и смерти", – говорится в докладе ученых.
В докладе отмечается, что эффект бустерной дозы соответствует условиям FDA по иммунному ответу. В то же время, решение о применении бустерной дозы должно учитывать способность вакцин предотвращать госпитализацию и смерть, а также динамику пандемии.
Документ был подготовлен для рассмотрения комитетом сторонних экспертов, которые соберутся завтра, 17 сентября, и решат, следует ли рекомендовать дополнительную вакцинацию.
Доклад вышел на фоне заявления президента США Джо Байдена о начале бустерной вакцинации в США осенью этого года.
- ВОЗ считает третью дозу вакцины от коронавируса хорошим способом защиты уязвимых людей, хотя недавно там рекомендовали отказаться от нее, отдав излишки вакцины бедным странам.
- Третья доза пока не нужна, отдайте запасы бедным странам, также говорил в августе создатель вакцины AstraZeneca.
- ООН предостерегает: и родителей, и учителей надо быстрее вакцинировать от ковида, чтобы не закрывать школы.
- Эффективность вакцины Pfizer может снижаться быстрее, чем AstraZeneca: оксфордские ученые.
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