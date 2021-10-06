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Коронавирус. Украина – на четвертом месте в мире по умершим за сутки

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 06:35
Коронавирус. Украина – на четвертом месте в мире по умершим за сутки - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Украина занимает четвертое место в мире по количеству больных коронавирусом, которые умерли за сутки. Об этом свидетельствуют данные, сведенные на портале Worldometers.

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Вчера в Украине сообщили о 317 умерших больных COVID-19 за сутки 4 октября. Согласно статистике на информпортале Совета нацбезопасности и обороны, отметка в 300 смертей за сутки преодолена впервые с середины мая.

О большем количестве смертей за этот день сообщили в Бразилии (686), России (895) и США (1811). Топ-5 закрывает Мексика с 303 летальными исходами.

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Коронавирус. Украина – на четвертом месте в мире по умершим за сутки

При этом Украина входит в 10 стран мира с наибольшим числом заболевших за сутки. Вчера сообщалась о 9846 новых инфицированных COVID-19.

Больше было в Таиланде (9869), Иране (13 226), Румынии (15 037), Индии (19 380), Бразилии (20 528), России (25 110), Турции (29 802), Великобритании (33 869) и США (94 811).

Коронавирус. Украина – на четвертом месте в мире по умершим за сутки

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Марк Сировой
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коронавирус смертность Украина COVID-19 заболеваемость
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