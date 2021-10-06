В Украине более 12 000 новых случаев COVID-19. Киев вернулся в топ-5 по заболеваемости

В Украине за прошедшие сутки, 5 октября, выявили 12 662 заболевших COVID-19 (днем ранее – 9846). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964) и Запорожской (783) областях. Вернулся в топ-5 регионов по заболеваемости и Киев (792), передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 320 пациентов с COVID-19 (днем ранее – 317), выздоровели 4630 инфицированных (4229), были госпитализированы – 3745 (1881).

Официально сделали 135 559 тестов на коронавирус (74 125): методом ПЦР – 54 386 (37 080), ИФА – 11 665 (8762), экспресс-тестов – 69 508 (28 283).

На утро 6 октября в Украине выявили 2 482 518 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Выздоровели 2 273 382 инфицированных коронавирусом, умерли – 57 526.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 792 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 560);

Винницкая область – 275 (143);

Волынская – 315 (322);

Днепропетровская – 964 (992);

Донецкая – 761 (662);

Житомирская – 382 (87);

Закарпатская – 141 (99);

Запорожская – 783 (667);

Ивано-Франковская – 305 (151);

Киевская – 442 (461);

Кировоградская – 76 (16);

Луганская – 576 (443);

Львовская – 645 (592);

Николаевская – 367 (152);

Одесская – 1076 (809);

Полтавская – 475 (526);

Ровенская – 509 (398);

Сумская – 441 (247);

Тернопольская – 292 (155);

Харьковская – 1163 (940);

Херсонская – 423 (126);

Хмельницкая – 549 (178);

Черкасская – 392 (342);

Черновицкая – 484 (609);

Черниговская – 34 (196).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой

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