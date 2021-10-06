Карантин. Несколько областей в ближайшие дни могут оказаться в красной зоне – Шмыгаль
Несколько областей Украины могут в ближайшие дни попасть в красную зону карантина из-за COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
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Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил на онлайн-брифинге, что критериям красной зоны сейчас соответствуют Харьковская, Запорожская и Херсонская области. В зоне риска находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Шмыгаль напомнил, что в красной зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры, и другие общественные организации смогут работать только при 100% вакцинации от коронавируса персонала и посетителей.
Школы в красной зоне смогут продолжить работу также только при 100% вакцинации, детские сады и 1-4 классы школы продолжат работу в обычном формате.
- Украина находится в желтой зоне карантина. Власти Львова заявили, что город "уже переходит в красную зону", хотя официальных решений пока не было.
- В СНБО ожидают пика эпидемии коронавируса в конце октября-начале ноября. Прогнозируется до 55 000 госпитализированных с COVID-19 одномоментно.
- По данным социологов, более 50% украинцев не планируют вакцинироваться, хоть прививки от COVID-19 и доступны всем желающим. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов.
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