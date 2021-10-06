Карантин. Несколько областей в ближайшие дни могут оказаться в красной зоне – Шмыгаль

Несколько областей Украины могут в ближайшие дни попасть в красную зону карантина из-за COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил на онлайн-брифинге, что критериям красной зоны сейчас соответствуют Харьковская, Запорожская и Херсонская области. В зоне риска находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Шмыгаль напомнил, что в красной зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры, и другие общественные организации смогут работать только при 100% вакцинации от коронавируса персонала и посетителей.

Школы в красной зоне смогут продолжить работу также только при 100% вакцинации, детские сады и 1-4 классы школы продолжат работу в обычном формате.

Читайте также: Как выглядит свидетельство (не сертификат!) о вакцинации от COVID-19

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.