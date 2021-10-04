В Украине суд вынес первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов
04.10.2021, 19:42
Суд (фото - pixabay.com)
В Павлограде Днепропетровской области суд приговорил врача за подделку COVID-сертификатов к штрафу в размере 34 000 грн и лишил его права на медицинскую практику сроком на один год. Об этом на совещании у президента сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба Минздрава.
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Также он сообщил, что за прошедшую неделю было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств по фактам подделки сертификатов.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что министерство максимально возможно способствует следствию.
- В августе Госпогранслужба начала применять электронную проверку COVID-сертификатов на подлинность по QR-коду.
- С 21 августа по 21 сентября пограничники провели около 300 000 проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, и у иностранцев. Количество сертификатов, которые программное обеспечение обозначило как недействительные, было 575 на 290 000 (менее 0,2%).
- 29 сентября в Минздраве сообщили, что будут инициировать отстранение руководителей медучреждений, в которых подделывали COVID-сертификаты.
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