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В Украине суд вынес первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 19:42
В Украине суд вынес первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

В Павлограде Днепропетровской области суд приговорил врача за подделку COVID-сертификатов к штрафу в размере 34 000 грн и лишил его права на медицинскую практику сроком на один год. Об этом на совещании у президента сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба Минздрава.

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Также он сообщил, что за прошедшую неделю было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств по фактам подделки сертификатов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что министерство максимально возможно способствует следствию.

Читайте также: В Украине усилят ответственность за подделку COVID-сертификатов и справок – Минздрав

Вадим Ребрина
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минздрав медицина сертификат коронавирус
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