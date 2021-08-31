UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пограничники начали электронно проверять COVID-сертификаты на подлинность

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 17:24
Пограничники начали электронно проверять COVID-сертификаты на подлинность - Фото
Фото - МВД

Госпогранслужба начала применять электронную проверку COVID-сертификатов электронными устройствами с программным обеспечением SafeBorder. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Отмечается, что устройства проверяют подлинность всех сертификатов по QR-коду. 

"К сети подключены почти 40 стран. Сегодня пограничники уже проверили более 60 000 цифровых COVID-сертификатов при оформлении граждан на въезд в Украину", – говорится в сообщении.

  • 19 августа Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дия. Теперь украинские COVID-сертификаты соответствуют европейским. Украинцы смогут снова путешествовать в страны ЕС без ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. 

Читайте также: За неделю COVID-сертификаты в приложении Дия оформили 300 000 украинцев

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гпсу мвд QR-код COVID-сертификат safeborder
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 