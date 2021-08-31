Пограничники начали электронно проверять COVID-сертификаты на подлинность

Госпогранслужба начала применять электронную проверку COVID-сертификатов электронными устройствами с программным обеспечением SafeBorder. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

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Отмечается, что устройства проверяют подлинность всех сертификатов по QR-коду.

"К сети подключены почти 40 стран. Сегодня пограничники уже проверили более 60 000 цифровых COVID-сертификатов при оформлении граждан на въезд в Украину", – говорится в сообщении.

С 1 июля в Украине запустили COVID-сертификаты. Сгенерировать сертификат стало возможным с 21 августа.

19 августа Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дия. Теперь украинские COVID-сертификаты соответствуют европейским. Украинцы смогут снова путешествовать в страны ЕС без ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Читайте также: За неделю COVID-сертификаты в приложении Дия оформили 300 000 украинцев

Станислав Стороженко

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