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МОЗ требует отстранять главврачей медучреждений, где подделывали COVID-сертификаты

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 17:40
МОЗ требует отстранять главврачей медучреждений, где подделывали COVID-сертификаты - Фото
Виктор Ляшко (Скриншот видео Украина 24/Youtube)

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отстранение руководителей медучреждений, в которых подделывали COVID-сертификаты. С такими просьбами МОЗ намеревается обращаться к местным властям, передает пресс-служба ведомства.

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По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас против ряда врачей открыты дела о подделке документов о вакцинации. Минздрав намерен обратиться к владельцам медучреждений, где работают эти врачи, территориальным общинам – с просьбой отстранить от работы главврачей на время следствия. 

"Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", – сказал Ляшко.

Как отмечают в МОЗ, если следствие выявит, что главврач учреждения непричастен к таким махинациям, его восстановят в должности.

В случае повторного нарушения МОЗ будет инициировать аннулирование лицензии медучреждения и разрыв контракта между ним и Национальной службой здоровья. Тогда территориальная община будет финансировать медучреждение самостоятельно.

  • В Днепропетровской области медик продавала поддельные COVID-сертификаты: пойдет под суд.
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  • Сегодня киберполиция заявила о разоблачении семейного врача в Черкасской области, которая продавала COVID-сертификаты невакцинированным гражданам.

Читайте также: В Украине усилят ответственность за подделку COVID-сертификатов и справок – Минздрав

Оксана Житнюк
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