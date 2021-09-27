МОЗ требует отстранять главврачей медучреждений, где подделывали COVID-сертификаты

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отстранение руководителей медучреждений, в которых подделывали COVID-сертификаты. С такими просьбами МОЗ намеревается обращаться к местным властям, передает пресс-служба ведомства.

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По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас против ряда врачей открыты дела о подделке документов о вакцинации. Минздрав намерен обратиться к владельцам медучреждений, где работают эти врачи, территориальным общинам – с просьбой отстранить от работы главврачей на время следствия.

"Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", – сказал Ляшко.

Как отмечают в МОЗ, если следствие выявит, что главврач учреждения непричастен к таким махинациям, его восстановят в должности.

В случае повторного нарушения МОЗ будет инициировать аннулирование лицензии медучреждения и разрыв контракта между ним и Национальной службой здоровья. Тогда территориальная община будет финансировать медучреждение самостоятельно.

В Днепропетровской области медик продавала поддельные COVID-сертификаты: пойдет под суд.

С 21 августа по 21 сентября пограничники провели около 300 000 проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, и у иностранцев. Количество сертификатов, которые программное обеспечение обозначило как недействительные, было 575 на 290 000 (менее 0,2%).

Сегодня киберполиция заявила о разоблачении семейного врача в Черкасской области, которая продавала COVID-сертификаты невакцинированным гражданам.

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Оксана Житнюк

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