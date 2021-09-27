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COVID-сертификат без прививок за 5000 грн: киберполиция разоблачила "бизнес" врача – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 11:57
Подделка COVID-сертификатов (Фото - Нацполиция)
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Киберполиция заявила о разоблачении семейного врача в Черкасской области, которая продавала COVID-сертификаты невакцинированным гражданам. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

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По данным правоохранителей, в Черкасской области семейный врач вместе со знакомой предлагали людям купить за 5000 грн международный сертификат о вакцинации против COVID-19 без прохождения данной процедуры. При этом в электронные реестры медработница вносила данные "клиентов" с ошибками.

В киберполиции заявили, что схему организовали 32-летняя врач семейной медицины и ее 48-летняя знакомая – она была посредницей. В мессенджерах женщины якобы предлагали людям получить COVID-сертификаты, не вакцинируясь. Медработница за 5000 грн обещала внести сведения о якобы сделанных прививках в электронные реестры. Однако врач целенаправленно делала ошибки при внесении данных клиентов, потому в результате справка не генерировалась в приложении Дия, а медработница выдавала COVID-сертификаты в бумажном виде, заверенные ее печатью.

Дома у врача провели обыски, обнаружили и изъяли печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

Полиция также показала скриншот переписки с врачом, где медработница получала "заказ" на поддельный COVID-сертификат.

COVID-сертификат без прививок за 5000 грн: киберполиция разоблачила "бизнес" врача – видео

Женщине грозит до шести лет тюрьмы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте также: Кабмин продлил срок действия COVID-сертификатов

Оксана Житнюк
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