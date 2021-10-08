UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. За сутки выявлены 16 362 новых заболевших, больше всего – в Одесской области

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 08:29
Коронавирус. За сутки выявлены 16 362 новых заболевших, больше всего – в Одесской области - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 7 октября, в Украине выявили 16 362 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 15 125), выздоровели 4720 пациентов (днем ранее – 4380). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 1553 ребенка и 431 медик. Госпитализированы 3526 человек (сутками ранее – 3541), 241 пациент умер (сутками ранее – 314).

Официально за 7 октября сделаны 106 869 тестов на коронавирус (113 077 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 514 005 заболевших, 2 282 482 пациентов выздоровели, 58 081 человек умер. Проведено более 13,1 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Донецкой областях:

Одесская область – 1418 заболевших за сутки;
Днепропетровская – 1345;
Львовская – 1237;
Харьковская – 1025;
Донецкая – 949;
Сумская – 845;
Запорожская – 808;
Киев – 721;
Херсонская – 716;
Луганская – 658;
Тернопольская – 614;
Черновицкая – 611;
Хмельницкая – 608;
Черкасская – 582;
Полтавская – 574;
Ровенская – 562;
Житомирская – 550;
Киевская – 525;
Волынская – 395;
Ивано-Франковская – 381;
Николаевская – 342;
Черниговская – 342;
Винницкая – 302;
Закарпатская – 149;
Кировоградская – 103.

Читайте также: В Украине суд вынес первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 