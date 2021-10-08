Коронавирус. За сутки выявлены 16 362 новых заболевших, больше всего – в Одесской области
Вчера, 7 октября, в Украине выявили 16 362 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 15 125), выздоровели 4720 пациентов (днем ранее – 4380). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 1553 ребенка и 431 медик. Госпитализированы 3526 человек (сутками ранее – 3541), 241 пациент умер (сутками ранее – 314).
Официально за 7 октября сделаны 106 869 тестов на коронавирус (113 077 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 514 005 заболевших, 2 282 482 пациентов выздоровели, 58 081 человек умер. Проведено более 13,1 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Донецкой областях:
Одесская область – 1418 заболевших за сутки;
Днепропетровская – 1345;
Львовская – 1237;
Харьковская – 1025;
Донецкая – 949;
Сумская – 845;
Запорожская – 808;
Киев – 721;
Херсонская – 716;
Луганская – 658;
Тернопольская – 614;
Черновицкая – 611;
Хмельницкая – 608;
Черкасская – 582;
Полтавская – 574;
Ровенская – 562;
Житомирская – 550;
Киевская – 525;
Волынская – 395;
Ивано-Франковская – 381;
Николаевская – 342;
Черниговская – 342;
Винницкая – 302;
Закарпатская – 149;
Кировоградская – 103.
- В Украине действует желтая зона карантина. Однако в Кабмине говорят, что в ближайшее время несколько областей могут перейти в красную зону. Также мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе могут усилить ограничения с 14 октября.
- В СНБО прогнозируют пик осенней волны коронавируса на конец октября-начало ноября. Ожидается, что одномоментно будут госпитализированы до 55 000 инфицированных.
- В Украине вакцинация от коронавируса доступна всем желающим, но более 50% украинцев не планируют прививаться. На этом фоне Минздрав ввел обязательную вакцинацию педагогов и чиновников.
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 15 000 новых заболевших коронавирусом.
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