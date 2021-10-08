Коронавирус. За сутки выявлены 16 362 новых заболевших, больше всего – в Одесской области

Вчера, 7 октября, в Украине выявили 16 362 новых случая заболевания COVID-19 (днем ранее – 15 125), выздоровели 4720 пациентов (днем ранее – 4380). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 1553 ребенка и 431 медик. Госпитализированы 3526 человек (сутками ранее – 3541), 241 пациент умер (сутками ранее – 314).

Официально за 7 октября сделаны 106 869 тестов на коронавирус (113 077 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 514 005 заболевших, 2 282 482 пациентов выздоровели, 58 081 человек умер. Проведено более 13,1 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Донецкой областях:

Одесская область – 1418 заболевших за сутки;

Днепропетровская – 1345;

Львовская – 1237;

Харьковская – 1025;

Донецкая – 949;

Сумская – 845;

Запорожская – 808;

Киев – 721;

Херсонская – 716;

Луганская – 658;

Тернопольская – 614;

Черновицкая – 611;

Хмельницкая – 608;

Черкасская – 582;

Полтавская – 574;

Ровенская – 562;

Житомирская – 550;

Киевская – 525;

Волынская – 395;

Ивано-Франковская – 381;

Николаевская – 342;

Черниговская – 342;

Винницкая – 302;

Закарпатская – 149;

Кировоградская – 103.

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Денис Юдин

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