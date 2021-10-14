В Украине сделали более 14 млн прививок от COVID-19. Чаще всего кололи Pfizer и CoronaVac
В Украине сделали более 14 млн прививок от коронавируса. Чаще всего от COVID-19 иммунизировали вакцинами от компаний Pfizer / BioNTech и Sionovac, передает пресс-служба Минздрава.
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Отмечается, что на утро 14 октября в Украине сделали более 14 млн прививок: хотя бы одну доз вакцины получили 7 774 484 человек, две – 6 349 739. Использовали такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 3 068 883 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 2 171 442;
Spikevax (Moderna) – 1 102 042;
AstraZeneca / Oxford – 924 252;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca / Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.
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За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 164 387 человек: первой дозой – 85 922, второй – 78 465. По вакцинам:
Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 89 661;
CoronaVac (Sinovac) – 46 940;
AstraZeneca / Oxford – 27 786.
- Минздрав ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для педагогов и чиновников. Этот список хотят расширить и в МОЗ, и в Верховной Раде.
- С 21 октября наличие COVID-сертификата (о вакцинации, тесте или перенесенной болезни) станет обязательным для поездок между областями.
- За прошедшие сутки в Украине выявили почти 19 000 заболевших COVID-19.
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