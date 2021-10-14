UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине сделали более 14 млн прививок от COVID-19. Чаще всего кололи Pfizer и CoronaVac

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 09:00
В Украине сделали более 14 млн прививок от COVID-19. Чаще всего кололи Pfizer и CoronaVac - Фото
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - ЕРА)

В Украине сделали более 14 млн прививок от коронавируса. Чаще всего от COVID-19 иммунизировали вакцинами от компаний Pfizer / BioNTech и Sionovac, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что на утро 14 октября в Украине сделали более 14 млн прививок: хотя бы одну доз вакцины получили 7 774 484 человек, две – 6 349 739. Использовали такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 3 068 883 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 2 171 442;

Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

AstraZeneca / Oxford – 924 252;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca / Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

Читайте также: Коронавирус. Пять областей граничат между оранжевой и красной зоной – Минздрав

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 164 387 человек: первой дозой – 85 922, второй – 78 465. По вакцинам:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 89 661;

CoronaVac (Sinovac) – 46 940;

AstraZeneca / Oxford – 27 786.

Читайте также: Локдаун для невакцинированных. Как будут ездить поезда, автобусы и летать самолеты: детали

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус Pfizer вакцина вакцинация COVID-19 CoronaVac
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 