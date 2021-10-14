В Украине сделали более 14 млн прививок от COVID-19. Чаще всего кололи Pfizer и CoronaVac

В Украине сделали более 14 млн прививок от коронавируса. Чаще всего от COVID-19 иммунизировали вакцинами от компаний Pfizer / BioNTech и Sionovac, передает пресс-служба Минздрава.

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Отмечается, что на утро 14 октября в Украине сделали более 14 млн прививок: хотя бы одну доз вакцины получили 7 774 484 человек, две – 6 349 739. Использовали такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 3 068 883 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 2 171 442;

Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

AstraZeneca / Oxford – 924 252;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca / Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

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За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 164 387 человек: первой дозой – 85 922, второй – 78 465. По вакцинам:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 89 661;

CoronaVac (Sinovac) – 46 940;

AstraZeneca / Oxford – 27 786.

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Марк Сировой

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