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За сутки выявили под 19 000 новых заболевших COVID-19: динамика по Киеву и областям

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14.10.2021, 08:21
За сутки выявили под 19 000 новых заболевших COVID-19: динамика по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 13 октября, в Украине выявили 18 881 заболевшего COVID-19 (днем ранее – 16 309). Больше всего новых заразившихся коронавирусом – в Харьковской (1665), Днепропетровской (1232), Одесской (1191), Львовской (1132) и Житомирской (1107) областях. В Киеве выявили 936 инфицированных, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки умерли 412 больных COVID-19 (днем ранее – 471), выздоровели – 7630 (6462), были госпитализированы – 4633 (4901). 

Вчера в Украине сделали 117 246 тестов на коронавирус (118 762). Методом ПЦР – 63 319 (56 174), ИФА – 9657 (12 030), экспресс-тестов – 44 270 (50 558).

На утро 14 октября в Украине зафиксировали 2 597 275 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 59 925 пациентов, выздоровели – 2 311 991.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 936 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 978);
Винницкая область – 285 (347);
Волынская – 352 (420);
Днепропетровская – 1232 (1344);
Донецк – 900 (916);
Житомирская – 1107 (462);
Закарпатская – 207 (213);
Запорожская – 987 (1048);
Ивано-Франковская – 516 (321);
Киевская – 723 (534);
Кировоградская – 114 (102);
Луганская – 709 (729);
Львовская – 1132 (863);
Николаевская – 217 (231)
Одесская – 1191 (1525);
Полтавская – 739 (707);
Ровенская – 662 (634);
Сумская – 1003 (670);
Тернопольская – 768 (286);
Харьковская – 1665 (1526);
Херсонская – 851 (678);
Хмельницкая – 786 (644);
Черкасская – 497 (417);
Черновицкая – 584 (598);
Черниговская – 718 (116).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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