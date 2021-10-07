Коронавирус. В Харькове вводят карантинные ограничения оранжевой зоны: что запретят

С 10 октября в Харькове начнут действовать карантинные ограничения, установленные для оранжевого уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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Решение о переведении Харькова в оранжевую зону было принято сегодня, 7 октября, на внеочередном заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе с 00:00 10 октября Харьков и область переводятся в оранжевую зону.

С воскресенья в Харькове вводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия.

В частности, запрещается:

- прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;

- пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Кроме того, в общественном транспорте количество пассажиров будет ограничено количеством мест для сидения, ношение масок обязательно. Масочный режим обязателен также в ТРЦ и заведениях общественного питания. Спортзалы работают на 50% от заполняемости.

По словам заммэра Харькова Андрея Руденко, школы продолжат работать в обычном режиме, поскольку в Харькове "привито более 80% педагогических работников".

Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано воздержаться от проведения всех массовых мероприятий, а руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности – обеспечить проведение вакцинации персонала или регулярное тестирование на COVID-19.

Ожидается, что в ближайшее время список ограничений будет дополнен госкомиссией по ТЭБ и ЧС.

Руденко отметил, что Харьков будет находиться в оранжевой зоне до 18 октября, и если произойдут какие-то изменения с уровнем заболеваемости, то уровень эпидопасности может быть пересмотрен.

23 сентября Харьков попросил расширить коечный фонд для пациентов с COVID-19, поскольку имеющийся уже использовали.

За прошедшие сутки в Украине выявили более 15 000 новых заболевших коронавирусом.

По данным МОЗ, в оранжевой зоне эпидопасности находятся 12 областей.

Наталия Медведева

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