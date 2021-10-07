UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Харькове вводят карантинные ограничения оранжевой зоны: что запретят

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 20:55
Коронавирус. В Харькове вводят карантинные ограничения оранжевой зоны: что запретят - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С 10 октября в Харькове начнут действовать карантинные ограничения, установленные для оранжевого уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решение о переведении Харькова в оранжевую зону было принято сегодня, 7 октября, на внеочередном заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе с 00:00 10 октября Харьков и область переводятся в оранжевую зону.

С воскресенья в Харькове вводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия.

В частности, запрещается:

- прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;

- пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Кроме того, в общественном транспорте количество пассажиров будет ограничено количеством мест для сидения, ношение масок обязательно. Масочный режим обязателен также в ТРЦ и заведениях общественного питания. Спортзалы работают на 50% от заполняемости.

По словам заммэра Харькова Андрея Руденко, школы продолжат работать в обычном режиме, поскольку в Харькове "привито более 80% педагогических работников".

Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано воздержаться от проведения всех массовых мероприятий, а руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности – обеспечить проведение вакцинации персонала или регулярное тестирование на COVID-19.

Ожидается, что в ближайшее время список ограничений будет дополнен госкомиссией по ТЭБ и ЧС.

Руденко отметил, что Харьков будет находиться в оранжевой зоне до 18 октября, и если произойдут какие-то изменения с уровнем заболеваемости, то уровень эпидопасности может быть пересмотрен.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Харьков коронавирус оранжевая зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 