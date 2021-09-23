Харьков просит расширить коечный фонд для пациентов с COVID-19, имеющийся уже использован

В Харькове просят вернуть в реестр предназначенных для пациентов с коронавирусом две больницы, имеющиеся возможности по размещению заболевших исчерпаны. Об этом журналистам заявила заммэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан, сообщает пресс-служба харьковского горсовета.

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В трех больницах Харькова, предназначенных для приема заболевших коронавирусом, 770 мест, которых пока хватает, но их количество необходимо увеличить, заявила Горбунова-Рубан.

"Мощности трех больниц мы уже полностью использовали. Расширить коечный фонд можно только за счет тех медучреждений, в которых уже есть койки для пациентов с коронавирусом", – заявила она.

В Харьковскую областную госадминистрацию было подано предложение обратиться в Минздрав с просьбой вернуть больницу №18 и родильный дом №2 в "ковидный реестр".

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Денис Юдин

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