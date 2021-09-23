UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Харьков просит расширить коечный фонд для пациентов с COVID-19, имеющийся уже использован

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 09:37
Харьков просит расширить коечный фонд для пациентов с COVID-19, имеющийся уже использован - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

В Харькове просят вернуть в реестр предназначенных для пациентов с коронавирусом две больницы, имеющиеся возможности по размещению заболевших исчерпаны. Об этом журналистам заявила заммэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан, сообщает пресс-служба харьковского горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В трех больницах Харькова, предназначенных для приема заболевших коронавирусом, 770 мест, которых пока хватает, но их количество необходимо увеличить, заявила Горбунова-Рубан.

"Мощности трех больниц мы уже полностью использовали. Расширить коечный фонд можно только за счет тех медучреждений, в которых уже есть койки для пациентов с коронавирусом", – заявила она.

В Харьковскую областную госадминистрацию было подано предложение обратиться в Минздрав с просьбой вернуть больницу №18 и родильный дом №2 в "ковидный реестр".

Читайте также: Школы могут закрываться на карантин, даже если вакцинированы учителя – Ляшко

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Харьков коронавирус COVID-19 койко-места
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 