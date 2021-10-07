UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В оранжевой зоне эпидопасности уже 12 областей – Минздрав

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 14:10
Коронавирус. В оранжевой зоне эпидопасности уже 12 областей – Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

12 областей Украины находятся на оранжевом уровне эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оранжевый уровень означает, что область в скором времени может быть переведена в красную зону карантина с более жесткими ограничениями.

По данным на 6 октября, в оранжевой зоне находились Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Остальные области и Киев находятся в желтой зоне.

Таблица показателей уровня эпидемиологической опасности (нажмите, чтобы увеличить):

Коронавирус. В оранжевой зоне эпидопасности уже 12 областей – Минздрав

Читайте также: В Украине суд вынес первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
карантин коронавирус COVID-19 оранжевая зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 