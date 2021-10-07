Коронавирус. В оранжевой зоне эпидопасности уже 12 областей – Минздрав
12 областей Украины находятся на оранжевом уровне эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Оранжевый уровень означает, что область в скором времени может быть переведена в красную зону карантина с более жесткими ограничениями.
По данным на 6 октября, в оранжевой зоне находились Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Остальные области и Киев находятся в желтой зоне.
Таблица показателей уровня эпидемиологической опасности (нажмите, чтобы увеличить):
- В Украине действует желтая зона карантина. Однако в Кабмине говорят, что в ближайшее время несколько областей могут перейти в красную зону. Также мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе могут усилить ограничения с 14 октября.
- В СНБО прогнозируют пик осенней волны коронавируса на конец октября-начало ноября. Ожидается, что одномоментно будут госпитализированы до 55 000 инфицированных.
- В Украине вакцинация от коронавируса доступна всем желающим, но более 50% украинцев не планируют прививаться. На этом фоне Минздрав ввел обязательную вакцинацию педагогов и чиновников.
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 15 000 новых заболевших коронавирусом.
Читайте также: В Украине суд вынес первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов
Комментарии