В Одесской области ужесточили карантин. Региону грозит локдаун в течение месяца

В Одесской области с 11 октября ужесточили карантин. Региону грозит локдаун в течение ближайшего месяца, если тенденция с заболеваемостью не изменится, сообщил главный санитарный врач области Виталий Гончаров во время брифинга.

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По словам Гончарова, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Одесской области особенно усугубилась с первых чисел октября, и если тенденция не изменится, то локдауна не избежать в конце октябре – начале ноября.

Новые ограничения коснулись сферы образования и медицины.

С 11 октября в Одесской области действуют такие карантинные правила:

- в больницах запрещается проводить плановые госпитализации, за исключением предоставления медицинской помощи при осложнениях беременности и родов, а также при онкологических и пульмонологических болезнях;

- запрещается проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (представлений, праздников, концертов) – допускаются мероприятия только при отсутствии зрителей и при участии не более одной группы или класса;

- запрещается проведение в учебных заведениях всех развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в календарный план.

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Оксана Житнюк

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