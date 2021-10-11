В Одесской области ужесточили карантин. Региону грозит локдаун в течение месяца
В Одесской области с 11 октября ужесточили карантин. Региону грозит локдаун в течение ближайшего месяца, если тенденция с заболеваемостью не изменится, сообщил главный санитарный врач области Виталий Гончаров во время брифинга.
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По словам Гончарова, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Одесской области особенно усугубилась с первых чисел октября, и если тенденция не изменится, то локдауна не избежать в конце октябре – начале ноября.
Новые ограничения коснулись сферы образования и медицины.
С 11 октября в Одесской области действуют такие карантинные правила:
- в больницах запрещается проводить плановые госпитализации, за исключением предоставления медицинской помощи при осложнениях беременности и родов, а также при онкологических и пульмонологических болезнях;
- запрещается проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (представлений, праздников, концертов) – допускаются мероприятия только при отсутствии зрителей и при участии не более одной группы или класса;
- запрещается проведение в учебных заведениях всех развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в календарный план.
- 16 областей Украины находятся на оранжевом уровне эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19, среди них и Одесская область.
- Сейчас почти по всей Украине действует желтая зона карантина. Ужесточили ограничения уже в Харькове и во Львове.
- В ближайшее время в красную зону карантина могут перейти несколько областей, говорят в правительстве.
- В Украине более 56% жителей не хотят вакцинироваться от коронавируса. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов, в Раде хотят этот список расширить.
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