UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Одесской области ужесточили карантин. Региону грозит локдаун в течение месяца

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 18:37
В Одесской области ужесточили карантин. Региону грозит локдаун в течение месяца - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Одесской области с 11 октября ужесточили карантин. Региону грозит локдаун в течение ближайшего месяца, если тенденция с заболеваемостью не изменится, сообщил главный санитарный врач области Виталий Гончаров во время брифинга.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Гончарова, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Одесской области особенно усугубилась с первых чисел октября, и если тенденция не изменится, то локдауна не избежать в конце октябре – начале ноября.

Новые ограничения коснулись сферы образования и медицины.

С 11 октября в Одесской области действуют такие карантинные правила:

- в больницах запрещается проводить плановые госпитализации, за исключением предоставления медицинской помощи при осложнениях беременности и родов, а также при онкологических и пульмонологических болезнях;

- запрещается проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (представлений, праздников, концертов) – допускаются мероприятия только при отсутствии зрителей и при участии не более одной группы или класса;

- запрещается проведение в учебных заведениях всех развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в календарный план.

Читайте также: Коронавирус. ЕС оставил Украину в зеленой зоне еще на две недели

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус карантин одесса COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 