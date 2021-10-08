Коронавирус. ЕС оставил Украину в зеленой зоне еще на две недели

Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусом, Украина еще на две недели остается в зеленом списке стран, из которых можно путешествовать в Европейский Союз без дополнительных коронавирусных ограничений. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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Сегодня Совет ЕС опубликовал обновленный список стран зеленой зоны. Из него не исключили ни одну страну, в том числе Украину.

Совет ЕС наоборот расширил список, добавив в него Бахрейн и ОАЭ. Сейчас в нем находятся 16 стран. В следующий раз список пересмотрят через две недели.

СПРАВКА. Включение в зеленый список



Посмотреть условия въезда в страны ЕС и другие страны мира можно на портале Включение в зеленый список не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные "зеленые перечни" учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране.Посмотреть условия въезда в страны ЕС и другие страны мира можно на портале TripAdvisor от Министерства иностранных дел.

С 9 сентября Польша открыла границу для путешественников из Украины. Не проходить изоляцию могут туристы, которые переболели COVID-19 или были вакцинированы.

18 сентября Латвия ужесточила правила въезда для украинцев.

23 сентября ЕС исключил из зеленого списка Молдову, а также Боснию и Герцеговину.

В последнее время в Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки выявили более 16 000 новых заболевших.

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Марк Сировой

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