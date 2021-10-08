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Коронавирус. ЕС оставил Украину в зеленой зоне еще на две недели

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 16:43
Коронавирус. ЕС оставил Украину в зеленой зоне еще на две недели - Фото
Паспорт. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусом, Украина еще на две недели остается в зеленом списке стран, из которых можно путешествовать в Европейский Союз без дополнительных коронавирусных ограничений. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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Сегодня Совет ЕС опубликовал обновленный список стран зеленой зоны. Из него не исключили ни одну страну, в том числе Украину.

Совет ЕС наоборот расширил список, добавив в него Бахрейн и ОАЭ. Сейчас в нем находятся 16 стран. В следующий раз список пересмотрят через две недели.

СПРАВКА. Включение в зеленый список не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные "зеленые перечни" учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране.

Посмотреть условия въезда в страны ЕС и другие страны мира можно на портале TripAdvisor от Министерства иностранных дел.

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Марк Сировой
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ЕС туризм путешествия коронавирус COVID-19 зеленый список
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