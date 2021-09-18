Риски из-за COVID-19. Латвия ужесточила правила въезда для украинцев

Латвия отнесла Украину к списку стран риска по эпидемиологическим показателям, сообщает посольство Украины в Латвии в Facebook.

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С сегодня, 18 сентября, въезд в Латвию без уважительных причин, в том числе с целью туризма, разрешен только украинцам, у которых есть COVID-сертификаты стан ЕС, Швейцарии, Великобритании, или полученные в приложении Дія с QR-кодом для их проверки.

Все остальные должны делать перед визитом в Латвию и после прибытия в нее ПЦР-тест и проходить десятидневную самоизоляцию.

Всем приезжающим необходимо заполнить анкету на сайте covidpass.lv не раньше, чем за два дня до прибытия в Латвию.

Денис Юдин

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