Риски из-за COVID-19. Латвия ужесточила правила въезда для украинцев
18.09.2021, 15:10
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
Латвия отнесла Украину к списку стран риска по эпидемиологическим показателям, сообщает посольство Украины в Латвии в Facebook.
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С сегодня, 18 сентября, въезд в Латвию без уважительных причин, в том числе с целью туризма, разрешен только украинцам, у которых есть COVID-сертификаты стан ЕС, Швейцарии, Великобритании, или полученные в приложении Дія с QR-кодом для их проверки.
Все остальные должны делать перед визитом в Латвию и после прибытия в нее ПЦР-тест и проходить десятидневную самоизоляцию.
Всем приезжающим необходимо заполнить анкету на сайте covidpass.lv не раньше, чем за два дня до прибытия в Латвию.
- Международный COVID-сертификат в Дія признается в Европейском Союзе. Иммунизация используемыми в Украине вакцинами позволяет путешествовать в десятки стран мира.
- 9 сентября Польша открыла границы для туристов из Украины.
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