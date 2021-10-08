Дистанционка для школ и приостановка плановых операций: во Львове ужесточили карантин
Во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о необходимости ужесточения карантина в городе. Об этом сообщил мэр Львов Андрей Садовый в Facebook.
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Глава города сообщил о решениях комиссии по ЧС Львова:
- с 18 октября школьники 5-11 классов переходят на недельное дистанционное обучение, а потом – неделя каникул;
- приостанавливаются плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы обеспечить места для больных COVID-19.
Также во Львове рекомендуют ограничить развлекательные массовые мероприятия. Жителей города призывают воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
По поводу рынков, кафе, ресторанов, магазинов и прочего бизнеса решение пока не принято. Садовый сообщил, что комиссия еще нарабатывает такие рекомендации.
"Нам важно, чтобы решение было взвешенным и не навредило людям. Следующее заседание комиссии проведем на следующей неделе", – сообщил мэр Львова.
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