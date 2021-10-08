Число областей в оранжевой зоне эпидопасности выросло – Минздрав

13 областей Украины находятся на оранжевом уровне эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава. К оранжевой зоне за сутки добавилась Ровенская область.

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Оранжевый уровень означает, что область в скором времени может быть переведена в красную зону карантина с более жесткими ограничениями.

По данным на 7 октября, в оранжевой зоне находились Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

Остальные области и Киев находятся в желтой зоне.

Таблица показателей уровня эпидемиологической опасности (нажмите, чтобы увеличить):

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Денис Юдин

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