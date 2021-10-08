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AstraZeneca, Moderna и Pfizer: МОЗ объяснил, по какой схеме можно комбинировать вакцины

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 15:19
AstraZeneca, Moderna и Pfizer: МОЗ объяснил, по какой схеме можно комбинировать вакцины - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

Министерство здравоохранения объяснило, какие вакцины и по какой схеме можно комбинировать в Украине. Сочетать между собой можно вакцины AstraZeneca с Comirnaty (Pfizer) или Moderna, а также Comirnaty (Pfizer) с Modrna, сообщает пресс-служба МОЗ.

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В МОЗ отметили, что в идеале использовать одну и ту же вакцину для обеих прививок, однако могут быть исключения. Комбинация допускается, если вакцина недоступна, или если на первую дозу произошла тяжелая реакция (например, тромбоз).

В таких случаях возможно введение вакцин по следующим схемам:

- первая доза – AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая – Comirnaty или Moderna (через 12 недель);
- первая доза – Comirnaty или Moderna, вторая – Moderna или Comirnaty (через 28 дней).

AstraZeneca, Moderna и Pfizer: МОЗ объяснил, по какой схеме можно комбинировать вакцины

В МОЗ напоминают, что у всех вакцин AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) – одинаковый состав и технология производства, поэтому они являются взаимозаменяемыми. Также в министерстве подчеркнули, что вышеуказанные схемы комбинирования были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными.

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Оксана Житнюк
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