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Коронавирус. В Украине вакцинировали двумя дозами 6 млн человек, чаще всего кололи Pfizer

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 09:22
Коронавирус. В Украине вакцинировали двумя дозами 6 млн человек, чаще всего кололи Pfizer - Фото
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - ЕРА)

В Украине вакцинировали от коронавируса двумя дозами 6 млн человек, чаще всего использовали вакцины от компаний Pfizer, Sinovac и Moderna. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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На утро 8 октября в Украине хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 7 421 450 украинцев. Двумя дозами вакцинировали 6 008 605 человек. Использовали такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 2 877 649 привитых;

CoronaVac (Sinovac) – 2 069 058;

Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

AstraZeneca/Oxford – 864 836;

Covishield (AstraZeneca/Oxford, произведена Serum Institute в Индии) – 487 187;

Janssen (Johnson and Johnson) – 20 680.

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За прошедшие сутки, 7 октября, в Украине вакцинировали 127 685 человек. Первую дозу получили 61 250 украинцев, вторую – 66 435. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 70 335;

CoronaVac (Sinovac) – 37 540;

AstraZeneca/Oxford – 19 810.

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Марк Сировой
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