Коронавирус. В Украине вакцинировали двумя дозами 6 млн человек, чаще всего кололи Pfizer
В Украине вакцинировали от коронавируса двумя дозами 6 млн человек, чаще всего использовали вакцины от компаний Pfizer, Sinovac и Moderna. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На утро 8 октября в Украине хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 7 421 450 украинцев. Двумя дозами вакцинировали 6 008 605 человек. Использовали такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 2 877 649 привитых;
CoronaVac (Sinovac) – 2 069 058;
Spikevax (Moderna) – 1 102 042;
AstraZeneca/Oxford – 864 836;
Covishield (AstraZeneca/Oxford, произведена Serum Institute в Индии) – 487 187;
Janssen (Johnson and Johnson) – 20 680.
Читайте также: Дельта-коронавирус: что следует знать о заразности, симптомах, защитят ли от него вакцины
За прошедшие сутки, 7 октября, в Украине вакцинировали 127 685 человек. Первую дозу получили 61 250 украинцев, вторую – 66 435. Разбивка по вакцинам:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 70 335;
CoronaVac (Sinovac) – 37 540;
AstraZeneca/Oxford – 19 810.
- В Украине действует желтая зона карантина, но несколько областей могут перейти в красную. Большинство ограничений не касаются вакцинированных, а также тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или сдал негативный тест на коронавирус не позже, чем 72 часа назад.
- По данным социологов, более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19. Минздрав утвердил список профессий, для которых вакцинация обязательна.
Читайте также: Вакцинированные и переболевшие тоже должны носить маски – Минздрав
Комментарии