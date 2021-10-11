Карантин. В оранжевой зоне эпидопасности уже 16 областей – Минздрав

16 областей Украины находятся на оранжевом уровне эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Оранжевый уровень означает, что область в скором времени может быть переведена в красную зону карантина с более жесткими ограничениями.

По данным на 10 октября, в оранжевой зоне находились Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Остальные области и Киев находятся в желтой зоне.

Таблица показателей уровня эпидемиологической опасности (нажмите, чтобы увеличить):

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Денис Юдин

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