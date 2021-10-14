Коронавирус. Пять областей граничат между оранжевой и красной зоной – Минздрав

Пять областей находятся на границе красной зоны карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом в эфире Украинского радио заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что по состоянию на 13 сентября 15 областей находились в сигнальной оранжевой зоне карантина, однако пять из них близки к красной.

"Я бы хотел назвать Житомирскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую. Они граничат между красной и оранжевыми зонами", – сказал Кузин.

По его словам, в этих областях – напряженная ситуация с коронавирусом. Пока ее удается сдерживать за счет развертывания новых коек или новых механизмов тестирования на коронавирус.

"Но ситуация постепенно ухудшается. Мы делали несколько раундов прогнозирования эпидемической ситуации. Мы видим, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидаются все же на вторую половину ноября", – подытожил Кузин.

Сейчас в большей части Украины действует желтая зона карантина. С 15 октября в красную зону переходит Херсонская область. Без перехода в красную зону усилили карантин в Харькове, Львове и Одесской области.

В НАН заявили, что угрожающая ситуация с койками и смертностью наблюдается в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях.

Читайте также: Локдаун для невакцинированных. Как будут ездить поезда, автобусы и летать самолеты: детали

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.