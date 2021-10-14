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Коронавирус. Пять областей граничат между оранжевой и красной зоной – Минздрав

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 07:22
Коронавирус. Пять областей граничат между оранжевой и красной зоной – Минздрав - Фото
Игорь Кузин (скриншот из видео Радио Свобода)

Пять областей находятся на границе красной зоны карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом в эфире Украинского радио заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Он отметил, что по состоянию на 13 сентября 15 областей находились в сигнальной оранжевой зоне карантина, однако пять из них близки к красной.

"Я бы хотел назвать Житомирскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую. Они граничат между красной и оранжевыми зонами", – сказал Кузин.

По его словам, в этих областях – напряженная ситуация с коронавирусом. Пока ее удается сдерживать за счет развертывания новых коек или новых механизмов тестирования на коронавирус.

"Но ситуация постепенно ухудшается. Мы делали несколько раундов прогнозирования эпидемической ситуации. Мы видим, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидаются все же на вторую половину ноября", – подытожил Кузин.

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Марк Сировой
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коронавирус красная зона карантин COVID-19 Игорь Кузин области минздрав
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