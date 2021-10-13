Коронавирус. В шести областях угрожающая ситуация с койками и смертностью – НАН

В шести областях Украины наблюдается угрожающая ситуация с доступностью коек для больных COVID-19 и смертностью от коронавируса. Об этом сообщает Национальная академия Наук.

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"Самой угрожающей, с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности, является ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях," – заявили ученые.

В НАН отмечают, что в некоторых областях заполненность коек уже превысила максимумы предыдущих двух волн COVID-19.

По словам ученых, в последние две недели заболеваемость коронавирусом в Украине стремительно росла по всем показателям: количество новых заболевших выросло в два раза, а смертность – в 2,3.

Ученые говорят, что на этой неделе ожидаются рекорды по новым заболевшим, но их выявлению могут помешать длинные выходные. НАН прогнозирует на неделю 13-19 октября в среднем по 14 897 или 14 650 заболевших за сутки, на 20-26 октября – по 18 640 или 20 922.

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По их прогнозам, больше всего новых заболевших будут выявлять в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

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Марк Сировой

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