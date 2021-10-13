Коронавирус. За сутки выявили более 16 000 новых заболевших, Киев вернулся в топ-5

За сутки 12 октября в Украине выявили 16 309 заболевших коронавирусной болезнью (днем ранее – 11 996). Больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской (1048) областях и в Киеве (978), сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине выздоровели 6462 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 5419), госпитализировали 4901 человека (2274). За сутки умер 471 пациент с COVID-19 (352), этот показатель близок к рекордному. По данным Совета нацбезопасности и обороны, больше летальных исходов фиксировали 7 апреля 2021 года – 481.

За прошедшие сутки по всей стране сделали 118 762 теста на коронавирус (93 732). Методом ПЦР – 56 174 (46 233), ИФА – 12 030 (8913), экспресс-тестов – 50 558 (38 586).

На утро 13 октября в Украине выявили 2 578 394 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 59 523 инфицированных, выздоровели – 2 304 361.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 978 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 628);

Винницкая область – 347 (121);

Волынская – 420 (322);

Днепропетровская – 1344 (856);

Донецкая – 916 (607);

Житомирская – 462 (155);

Закарпатская – 213 (139);

Запорожская – 1048 (715);

Ивано-Франковская – 321 (172);

Киевская – 534 (512);

Кировоградская – 102 (53);

Луганская – 729 (548);

Львовская – 863 (978);

Николаевская – 231 (184);

Одесская – 1525 (816);

Полтавская – 707 (669);

Ровенская – 634 (492);

Сумская – 670 (449);

Тернопольская – 286 (162);

Харьковская – 1526 (1502);

Херсонская – 678 (350);

Хмельницкая – 644 (227);

Черкасская – 417 (532);

Черновицкая – 598 (560);

Черниговская – 116 (247).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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