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Коронавирус. За сутки выявили более 16 000 новых заболевших, Киев вернулся в топ-5

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 08:25
Коронавирус. За сутки выявили более 16 000 новых заболевших, Киев вернулся в топ-5 - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 12 октября в Украине выявили 16 309 заболевших коронавирусной болезнью (днем ранее – 11 996). Больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской (1048) областях и в Киеве (978), сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине выздоровели 6462 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 5419), госпитализировали 4901 человека (2274). За сутки умер 471 пациент с COVID-19 (352), этот показатель близок к рекордному. По данным Совета нацбезопасности и обороны, больше летальных исходов фиксировали 7 апреля 2021 года – 481.

За прошедшие сутки по всей стране сделали 118 762 теста на коронавирус (93 732). Методом ПЦР – 56 174 (46 233), ИФА – 12 030 (8913), экспресс-тестов – 50 558 (38 586).

На утро 13 октября в Украине выявили 2 578 394 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 59 523 инфицированных, выздоровели – 2 304 361.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 978 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 628);
Винницкая область – 347 (121);
Волынская – 420 (322);
Днепропетровская – 1344 (856);
Донецкая – 916 (607);
Житомирская – 462 (155);
Закарпатская – 213 (139);
Запорожская – 1048 (715);
Ивано-Франковская – 321 (172);
Киевская – 534 (512);
Кировоградская – 102 (53);
Луганская – 729 (548);
Львовская – 863 (978);
Николаевская – 231 (184);
Одесская – 1525 (816);
Полтавская – 707 (669);
Ровенская – 634 (492);
Сумская – 670 (449);
Тернопольская – 286 (162);
Харьковская – 1526 (1502);
Херсонская – 678 (350);
Хмельницкая – 644 (227);
Черкасская – 417 (532);
Черновицкая – 598 (560);
Черниговская – 116 (247).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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