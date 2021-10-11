Как вакцинироваться от коронавируса. В Минздраве назвали все варианты

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Привиться от COVID-19 можно в центрах массовой вакцинации, в пунктах прививки, а также вызвать мобильную бригаду. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Получить прививку можно:

– в центрах массовой вакцинации. Запись онлайн или по телефонам прививочных центров. Перечень и контакты можно найти по ссылке;

– в пунктах прививки. Запись по телефону регистратуры учреждения здравоохранения, где работает пункт. Перечень и контакты по ссылке.

Организованные коллективы, отдельные профессиональные группы и маломобильных граждан прививают мобильные бригады.

- для прививки организованных коллективов работодатель должен обратиться в контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19 или регионального координатора по вакцинации;

- маломобильные граждане могут вызвать бригаду по вакцинации домой через семейного врача или контакт-центр министерства.

В МОЗ напоминают, что вакцинация от COVID-19 предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и спасает жизнь.

В министерстве также напомнили, что пожилые люди являются наиболее уязвимыми к вирусу. Для получения прививки не обязательно нужна декларация с семейным врачом, достаточно паспорта и идентификационного кода.

Сейчас в Украине используют вакцины от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford и CoronaVac. Все они одобрены ВОЗ для экстренного применения и позволяют путешествовать в десятки стран.

По данным опроса, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.

7 октября 2021 года МОЗ ввело обязательную вакцинацию чиновников и работников образования. Верховная Рада хочет расширить список, добавив в него служащих госучреждений, соцработников и почтальонов.

По данным МОЗ за последние три месяца, среди умерших от коронавирусной болезни украинцев от 60 лет и старше 98,3% не были привиты.

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Виктория Найдёнова

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