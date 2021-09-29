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Свыше 98% умерших от СOVID-19 в возрасте старше 60 лет не были вакцинированы – Минздрав

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 12:16
Свыше 98% умерших от СOVID-19 в возрасте старше 60 лет не были вакцинированы – Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: STR/EPA

Среди умерших от коронавирусной болезни украинцев от 60 лет и старше 98,3% не были привиты. Это данные за последние три месяца, пишет пресс-служба Минздрава.

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Также 97% пациентов в возрасте от 60 лет, госпитализированные с СOVID-19, не прошли полный курс вакцинации.

В Минздраве напомнили, что пожилые пациенты имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. За все время пандемии в Украине 82% умерших от осложнений болезни – это люди в возрасте от 60 лет.

"На сегодня только 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью привились – 16,6%", – отметил главный санврач Игорь Кузин.

В Украине сейчас доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac (от Sinovac) и Comirnaty (от Pfizer). Всего с начала кампании по вакцинации сделано 12,5 млн прививок, вакцинированы 6,9 млн человек.

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Елизавета Кумбер
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