Свыше 98% умерших от СOVID-19 в возрасте старше 60 лет не были вакцинированы – Минздрав
Среди умерших от коронавирусной болезни украинцев от 60 лет и старше 98,3% не были привиты. Это данные за последние три месяца, пишет пресс-служба Минздрава.
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Также 97% пациентов в возрасте от 60 лет, госпитализированные с СOVID-19, не прошли полный курс вакцинации.
В Минздраве напомнили, что пожилые пациенты имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. За все время пандемии в Украине 82% умерших от осложнений болезни – это люди в возрасте от 60 лет.
"На сегодня только 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью привились – 16,6%", – отметил главный санврач Игорь Кузин.
В Украине сейчас доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac (от Sinovac) и Comirnaty (от Pfizer). Всего с начала кампании по вакцинации сделано 12,5 млн прививок, вакцинированы 6,9 млн человек.
- В сентябре 2021-го ВОЗ сообщила, что почти 99% пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы и умерли, приходится на непривитых.
- Вчера, 28 сентября, в Украине зафиксировали 9666 заболевших COVID-19. За сутки в Украине умерли 217 больных COVID-19, а выздоровел 3281 человек.
- В Минздраве предполагают, что новый пик эпидемии в Украине наступит раньше ноября. Ученые прогнозируют по 18 000 заболевших ежедневно.
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