Карантин. COVID-сертификаты сделали обязательными для межобластных путешествий

С 21 октября в областях желтой, оранжевой или красной зон карантина между областями смогут путешествовать только пассажиры с сертификатами о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В ведомстве отметили, что новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок. Речь идет об автобусных маршрутах, самолетах и поездах межобластного сообщения.

Для пассажирских межобластных перевозок как у водителей, так и у пассажиров должен быть один из следующих документов:

документ о полном курсе вакцинации или о прививке одной дозой дводозной вакцины для регионов желтой зоны; международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины или справки о выздоровлении от коронавируса, подтвержденная приложением Дия; отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за наличие документов у водителей, членов экипажа самолета и пассажиров несет перевозчик.

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Елизавета Кумбер

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