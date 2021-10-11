Карантин. COVID-сертификаты сделали обязательными для межобластных путешествий
С 21 октября в областях желтой, оранжевой или красной зон карантина между областями смогут путешествовать только пассажиры с сертификатами о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В ведомстве отметили, что новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок. Речь идет об автобусных маршрутах, самолетах и поездах межобластного сообщения.
Для пассажирских межобластных перевозок как у водителей, так и у пассажиров должен быть один из следующих документов:
- документ о полном курсе вакцинации или о прививке одной дозой дводозной вакцины для регионов желтой зоны;
- международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины или справки о выздоровлении от коронавируса, подтвержденная приложением Дия;
- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.
Правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за наличие документов у водителей, членов экипажа самолета и пассажиров несет перевозчик.
- В начале октября Рада поддержали законопроект об ужесточении наказаний за подделку COVID-сертификатов, ПЦР-тестов и справок о выздоровлении от коронавируса. За изготовление фейковых документов нарушителю может грозить до трех лет лишения свободы.
- В Украине вакцинация от коронавируса доступна всем желающим, но более 50% украинцев не планируют прививаться.
- Сейчас почти по всей Украине действует желтая зона карантина. Ужесточили ограничения в Харькове и во Львове.
- По информации секретаря СНБО Алексея Данилова, пик COVID-19 ожидается к концу октября, будет до 55 000 госпитализированных.
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