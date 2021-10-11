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Карантин. COVID-сертификаты сделали обязательными для межобластных путешествий

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 18:07
Карантин. COVID-сертификаты сделали обязательными для межобластных путешествий - Фото
Иллюстративное фото (Фото: пресс-служба президента)

С 21 октября в областях желтой, оранжевой или красной зон карантина между областями смогут путешествовать только пассажиры с сертификатами о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В ведомстве отметили, что новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок. Речь идет об автобусных маршрутах, самолетах и поездах межобластного сообщения.

Для пассажирских межобластных перевозок как у водителей, так и у пассажиров должен быть один из следующих документов:

  1. документ о полном курсе вакцинации или о прививке одной дозой дводозной вакцины для регионов желтой зоны;
  2. международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины или справки о выздоровлении от коронавируса, подтвержденная приложением Дия;
  3. отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за наличие документов у водителей, членов экипажа самолета и пассажиров несет перевозчик.

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Елизавета Кумбер
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минздрав ограничение карантин коронавирус COVID-19 СOVID-сертификат
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