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В Раде хотят ужесточить ответственность за фейковые COVID-сертификаты – суммы штрафов

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 14:06
В Раде хотят ужесточить ответственность за фейковые COVID-сертификаты – суммы штрафов - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги Народа/Facebook)

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект, который предусматривает ужесточение наказаний за подделку COVID-сертификатов, ПЦР-тестов и справок о выздоровлении от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 3213.

Согласно ей, за использование поддельных документов о прививках против особо опасных инфекционных болезней предусмотрен штраф от 17 000 до 34 000 грн или ограничение свободы на срок до двух лет.

Для медиков за внесение ложных сведений в медицинскую документацию о прививках – штраф от 34 000 до 68 000 грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

За изготовление и сбыт поддельных документов о прививках – штраф от 85 000 до 170 000 грн или лишение свободы на срок до трех лет.

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Также глава комитета Михаил Радуцкий назвал основные предложения к законопроекту, наработанному вместе с Минздравом:

– предусмотреть уголовную ответственность не только за подделку сертификатов о вакцинации, но и результатов ПЦР-тестов, справок о выздоровлении от коронавируса, за рекламу и предложения продажи подделок, а также за приобретение подделок;

– за повторные правонарушения или за нарушения по предварительному сговору – усиление ответственности;

– если лицо самостоятельно сдаст поддельные документы и содействует раскрытию преступления (только за первое правонарушение) его освободят от уголовной ответственности.

"Считаю, что законопроект нужно поддержать и как можно скорее принять, поскольку на сегодня случаи подделки документов о вакцинации против COVID-19 и результатов ПЦР-тестов случаются чаще, что подрывает доверие в мире к нашей стране и к национальной системе здравоохранения", – заявил глава комитета.

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Елизавета Кумбер
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