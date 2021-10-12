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В красных зонах для поездки в межрегиональном транспорте недостаточно одной дозы вакцины

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 20:25
В красных зонах для поездки в межрегиональном транспорте недостаточно одной дозы вакцины - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В красных зонах эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции для пользования межрегиональным транспортом недостаточно документа о прививке одной дозой вакцины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Для тех, кто выезжает или направляется в регион с красным уровнем эпидопасности, необходим один из следующих документов:

- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

- международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 двумя дозами дводозной вакцины;

- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

В красных зонах для поездки в межрегиональном транспорте недостаточно одной дозы вакцины

Для тех, кто выезжает или направляется в регион с желтым уровнем эпидопасности, необходим один из следующих документов:

- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или документ, подтверждающий получение одной дозы двудозной вакцины;

- международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины;

- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

В красных зонах для поездки в межрегиональном транспорте недостаточно одной дозы вакцины

Речь идет, как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров автомобильным транспортом на автобусных маршрутах, авиационным и железнодорожным транспортом межобластного сообщения.

В МОЗ напоминают, что новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних.

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Наталия Медведева
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