В красных зонах для поездки в межрегиональном транспорте недостаточно одной дозы вакцины
В красных зонах эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции для пользования межрегиональным транспортом недостаточно документа о прививке одной дозой вакцины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
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Для тех, кто выезжает или направляется в регион с красным уровнем эпидопасности, необходим один из следующих документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;
- международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 двумя дозами дводозной вакцины;
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.
Для тех, кто выезжает или направляется в регион с желтым уровнем эпидопасности, необходим один из следующих документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или документ, подтверждающий получение одной дозы двудозной вакцины;
- международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины;
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.
Речь идет, как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров автомобильным транспортом на автобусных маршрутах, авиационным и железнодорожным транспортом межобластного сообщения.
В МОЗ напоминают, что новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних.
- Почти по всей Украине действует желтая зона карантина. Ограничения усилили в Харькове, Львове и Одесской области. В правительстве говорят, что несколько областей могут войти в красную зону карантина в ближайшее время.
- 11 октября Кабмин поддержал усиление карантинных ограничений: с 21 октября путешествовать между областями Украины можно будет лишь с COVID-сертификатом.
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