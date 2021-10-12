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Коронавирус. Херсонскую область перевели в красную зону эпидопасности

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 18:18
Коронавирус. Херсонскую область перевели в красную зону эпидопасности - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 12 октября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили перевести Херсонскую область в красную зону эпидопасности по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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Госкомиссия решила установить с 00:00 15 октября красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области.

В Херсонской области будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.

Коронавирус. Херсонскую область перевели в красную зону эпидопасности

По информации Херсонской ОГА, сейчас в области 47 000 подтвержденных случаев коронавируса, за последние сутки зафиксировано 349 новых заболевших COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находятся 1150 человек. Это составляет 57% койкомест, предназначенных для больных COVID-19.

В красной зоне будут запрещены:

- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

- работа ТРЦ, кинотеатров, театров, учреждений культуры и т.п.;

- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут применяться, если у всех посетителей и организаторов будет "зеленый" COVID-сертификат.

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Наталия Медведева
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Херсонская область коронавирус Олег Немчинов красная зона
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