Коронавирус. Херсонскую область перевели в красную зону эпидопасности
Сегодня, 12 октября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили перевести Херсонскую область в красную зону эпидопасности по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.
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Госкомиссия решила установить с 00:00 15 октября красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области.
В Херсонской области будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.
По информации Херсонской ОГА, сейчас в области 47 000 подтвержденных случаев коронавируса, за последние сутки зафиксировано 349 новых заболевших COVID-19.
В учреждениях здравоохранения находятся 1150 человек. Это составляет 57% койкомест, предназначенных для больных COVID-19.
В красной зоне будут запрещены:
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров, учреждений культуры и т.п.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий.
Ограничения не будут применяться, если у всех посетителей и организаторов будет "зеленый" COVID-сертификат.
- Почти по всей Украине действует желтая зона карантина. Ограничения усилили в Харькове, Львове и Одесской области. В правительстве говорят, что несколько областей могут войти в красную зону карантина в ближайшее время.
- 11 октября Кабмин поддержал усиление карантинных ограничений: с 21 октября путешествовать между областями Украины можно будет лишь с COVID-сертификатом.
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