Новые правила пассажирских перевозок не коснутся несовершеннолетних – Ляшко
Новые правила пассажирских перевозок между областями, которые начнут действовать с 21 октября в регионах желтой, оранжевой или красной зон карантина, не будут касаться несовершеннолетних. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Для детей до 18 лет пока не предусмотрена возможность вакцинироваться и оформлять COVID-сертификаты, напомнил министр. Поэтому они смогут пользоваться общественным транспортом без отрицательных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках.
При этом дети от 12 лет должны будут продолжать носить защитные маски в общественном транспорте.
Новые правила перевозок коснуться только совершеннолетних украинцев, иностранцев и лиц без гражданства, добавили в ведомстве.
- С 30 июля Минздрав рекомендовал делать прививки от COVID-19 детям от 12 до 18 лет, у которых есть показания: тяжелые соматические заболевания или необходимость выезда за границу, в том числе на учебу.
- 29 сентября в Минздраве отметили, что пока не будут рекомендовать вакцинацию детям от 12 лет в национальном масштабе. При этом несовершеннолетних не запрещают прививать вакцинами, разрешенными для детей. В Украине – это Pfizer.
- Почти по всей Украине действует желтая зона карантина. Однако ограничения усилили в Харькове, Львове и Одесской области. В правительстве говорят, что несколько областей могут войти в красную зону карантина в ближайшее время.
- 11 октября Кабмин поддержал усиление карантинных ограничений: с 21 октября путешествовать между областями Украины можно будет лишь с COVID-сертификатом.
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