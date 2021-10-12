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Новые правила пассажирских перевозок не коснутся несовершеннолетних – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 16:11
Новые правила пассажирских перевозок не коснутся несовершеннолетних – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)

Новые правила пассажирских перевозок между областями, которые начнут действовать с 21 октября в регионах желтой, оранжевой или красной зон карантина, не будут касаться несовершеннолетних. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Для детей до 18 лет пока не предусмотрена возможность вакцинироваться и оформлять COVID-сертификаты, напомнил министр. Поэтому они смогут пользоваться общественным транспортом без отрицательных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках.

При этом дети от 12 лет должны будут продолжать носить защитные маски в общественном транспорте.

Новые правила перевозок коснуться только совершеннолетних украинцев, иностранцев и лиц без гражданства, добавили в ведомстве.  

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Елизавета Кумбер
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