Минздрав пока не будет рекомендовать массовую вакцинацию детей от 12 лет
Минздрав отклонил предложение рекомендовать вакцинацию от COVID-19 детям от 12 лет в национальном масштабе. Об этом сегодня сообщил журналистам министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.
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"Минздрав рассматривал такую возможность, но мы не приняли решения в национальном масштабе. Относительно людей до 18 лет. Мы не запрещаем их вакцинировать, их можно вакцинировать, но мы не делаем это массовой кампанией", – сказал он. При этом министр отметил, что вакцинировать детей 12-18 лет можно только той вакциной, инструкция к которой разрешает такую вакцинацию.
Ляшко напомнил, что под самым большим риском – люди старшего возраста.
По его словам, 80% всех летальных случаев от COVID-19 были у людей старше 60 лет, при этом 98% умерших от коронавируса не были вакцинированы.
- С 30 июля Минздрав рекомендовал делать прививки детям от 12 до 18 лет, у которых есть показания: тяжелые соматические заболевания или необходимость выезда за границу, в том числе на учебу.
- 28 сентября глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации Федор Лапий сообщил, что группа приняла решение рекомендовать Минздраву провести массовую вакцинацию всех от 12 лет.
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