Минздрав пока не будет рекомендовать массовую вакцинацию детей от 12 лет

Минздрав отклонил предложение рекомендовать вакцинацию от COVID-19 детям от 12 лет в национальном масштабе. Об этом сегодня сообщил журналистам министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Минздрав рассматривал такую возможность, но мы не приняли решения в национальном масштабе. Относительно людей до 18 лет. Мы не запрещаем их вакцинировать, их можно вакцинировать, но мы не делаем это массовой кампанией", – сказал он. При этом министр отметил, что вакцинировать детей 12-18 лет можно только той вакциной, инструкция к которой разрешает такую вакцинацию.

Ляшко напомнил, что под самым большим риском – люди старшего возраста.

По его словам, 80% всех летальных случаев от COVID-19 были у людей старше 60 лет, при этом 98% умерших от коронавируса не были вакцинированы.

С 30 июля Минздрав рекомендовал делать прививки детям от 12 до 18 лет, у которых есть показания: тяжелые соматические заболевания или необходимость выезда за границу, в том числе на учебу.

28 сентября глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации Федор Лапий сообщил, что группа приняла решение рекомендовать Минздраву провести массовую вакцинацию всех от 12 лет.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.