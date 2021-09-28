Вакцинация. В Украине всем детям старше 12 лет хотят разрешить прививаться Pfizer
Всем детям от 12 до 18 будут рекомендовать вакцинироваться от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом сообщил глава Национального технической группы эксертов по вопросам иммунизации Федор Лапий в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, передает Минздрав Украины.
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По словам эксперта, НТГЭИ проголосовала, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Рекомендации должны рассмотреть на заседании штаба Минздрава в ближайшую пятницу.
"В Украине есть только одна вакцина, которая разрешена для детей. Это вакцина Pfizer", – ответил Лапий на вопрос о том, какую вакцину рекомендуют детям.
Он добавил, что в Китае уже разрешили CoronoVac для детей младше 12 лет, но в Украине эти изменения не внесены в инструкцию.
Также Лапий уточнил, что речь не идет о том, чтобы не пускать в школу невакцинированных детей.
- С 30 июля Минздрав рекомендовал делать прививки детям от 12 до 18 лет, у которых есть показания: тяжелые соматические заболевания или необходимость выезда за границу, в том числе на учебу.
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- 21 сентября стало известно, что в Харьковской области на стационарном лечении с диагнозом COVID-19 находятся 127 детей. У 99% из них подтвержден штамм дельта.
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