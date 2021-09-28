UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вакцинация. В Украине всем детям старше 12 лет хотят разрешить прививаться Pfizer

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 19:25
Вакцинация. В Украине всем детям старше 12 лет хотят разрешить прививаться Pfizer - Фото
Федор Лапий (Фото: скриншот из видео Минздрава/Facebook)

Всем детям от 12 до 18 будут рекомендовать вакцинироваться от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом сообщил глава Национального технической группы эксертов по вопросам иммунизации Федор Лапий в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, передает Минздрав Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам эксперта, НТГЭИ проголосовала, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Рекомендации должны рассмотреть на заседании штаба Минздрава в ближайшую пятницу.

"В Украине есть только одна вакцина, которая разрешена для детей. Это вакцина Pfizer", – ответил Лапий на вопрос о том, какую вакцину рекомендуют детям.

Он добавил, что в Китае уже разрешили CoronoVac для детей младше 12 лет, но в Украине эти изменения не внесены в инструкцию.   

Также Лапий уточнил, что речь не идет о том, чтобы не пускать в школу невакцинированных детей.

  • С 30 июля Минздрав рекомендовал делать прививки детям от 12 до 18 лет, у которых есть показания: тяжелые соматические заболевания или необходимость выезда за границу, в том числе на учебу. 
  • 19 сентября сообщалось, что в Израиле больше половины новых зараженных коронавирусом – дети. Учащихся школ обязали сдавать тест на COVID-19 после возвращения с каникул.
  • 21 сентября стало известно, что в Харьковской области на стационарном лечении с диагнозом COVID-19 находятся 127 детей. У 99% из них подтвержден штамм дельта.

Читайте также: Лидер антивакцинаторов в Израиле умер от COVID-19

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минздрав дети вакцинация прививка эксперт коронавирус СOVID-19 Федор Лапий НТГЭИ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 