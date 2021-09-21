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У 99% госпитализированных с COVID детей в Харьковской области – штамм дельта

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 23:13
У 99% госпитализированных с COVID детей в Харьковской области – штамм дельта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Харьковской области на стационарном лечении с диагнозом COVID-19 находятся 127 детей. У 99% из них подтвержден штамм дельта. Об этом на брифинге сообщил директор департамента охраны здоровья Харьковской ОГА Максим Хаустов, передает местное издание Объектив.

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"Да, действительно, у штамма дельта есть такая особенность, что часто заболевают дети", – сказал Хаустов.

Он напомнил, что штамм дельта более заразный, поэтому особенно важно соблюдать карантинные меры безопасности: масочный режим и личную гигиену.

Также Хаустов в очередной раз призвал жителей области вакцинироваться, так как изо всех заболевших в регионе всего 4% вакцинированных, и течение болезни у них проходит легче.

По информации главы облздрава, сейчас в области всех желающих прививают вакцинами Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

По состоянию на утро 21 сентября в Харьковской области всего сделано 783 777 вакцинаций, в том числе двумя дозами – 328 311.

  • По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, у невакцинированных взрослых в 17 раз больше шансов попасть в больницу с COVID-19, чем у полностью привитых. 
  • По состоянию на 19 сентября, в Израиле больше половины новых зараженных коронавирусом – дети. Учащихся школ обязали сдавать тест на COVID-19 после возвращения с каникул. 
Вадим Ребрина
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Харьков вакцинация коронавирус
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