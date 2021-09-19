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В Израиле больше половины новых случаев COVID-19 у детей. Школьников обязали делать тесты

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2021, 18:19
В Израиле больше половины новых случаев COVID-19 у детей. Школьников обязали делать тесты - Фото
Школа в Израиле (Фото: EPA-EFE/ABIR SULTAN)

В Израиле больше половины новых зараженных коронавирусом – дети. Учащихся школ обязали сдавать тест на COVID-19 после возвращения с каникул. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на постановление правительственного комитета.

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Для допуска к образовательному процессу после каникул ученики школ в Израиле должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Эта мера была принята в связи с тем, что количество серьезных случаев COVID-19 в Израиле достигло пика 18 сентября, через 10 дней после окончания Рош а-Шана.

По данным министерства здравоохранения, в субботу около 7500 израильтян дали положительный результат на коронавирус, 59% из них – дети школьного возраста.

По состоянию на утро воскресенья около 45000 учащихся болеют COVID-19, а еще 92 000 находятся в обязательном карантине после контакта с болеющими коронавирусом.

В школах Израиля на этой неделе будут каникулы, которые закончатся 30 сентября.

По состоянию на утро воскресенья 3 040 426 человек в Израиле – 33% от общей численности населения – получили третью бустерную дозу вакцины.

  • 12 сентября сообщалось, что почти 1500 вернувшихся из Украины с празднования Рош а-Шана израильтян больны COVID-19, более 200 из них использовали поддельные тесты на коронавирус.

Читайте также: Лидер антивакцинаторов в Израиле умер от COVID-19

Наталия Медведева
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дети коронавирус Израиль школа
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