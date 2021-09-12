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Почти 1500 израильтян вернулись из Украины больными COVID-19, часть с фальшивыми тестами

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2021, 20:47
Почти 1500 израильтян вернулись из Украины больными COVID-19, часть с фальшивыми тестами - Фото
Фото: depositphotos.com

Почти 1500 вернувшихся из Украины с празднования Рош а-Шана израильтян больны COVID-19, более 200 из них использовали поддельные тесты на коронавирус. Об этом сообщает Haaretz.

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Уровень заражения коронавирусом в Израиле снова растет – это связывают с началом учебного года и религиозными праздниками в стране. В то же время смертность от COVID-19 снижается.

Как отмечается, за выходные у 1713 вернувшихся в Израиль путешественников тест на коронавирус показал положительный результат.

Из них 47 человек прибыли из Молдовы, 23 – из Австрии и 18 – из США. Подавляющее большинство – 1439 человек – вернулись из Украины, после ежегодного паломничества в Умань к могиле раввина Нахмана.

По информации израильской полиции, более 200 израильтян, вернувшихся из паломничества в Украине, использовали поддельные тесты на коронавирус. У некоторых из них был положительный результат перед посадкой на рейс в Израиль.

Прибывших, которые подозреваются в использовании поддельных тестов, могут обвинить в мошенничестве, подделке документов и распространении инфекционного заболевания, что при определенных обстоятельствах считается уголовным преступлением в Израиле.

Наталия Медведева
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хасиды Израиль умань коронавирус
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