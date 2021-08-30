В Украину прибудут более 20 000 хасидов: на границе усиливают контроль

В начале сентября в Украине ожидается прибытие более 20 000 хасидов на празднование Рош а-Шана. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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По данным пограничников, большинство паломников-хасидов прибудут в Украину через пункты пропуска Борисполь и Жуляны, в связи с чем ГПСУ усиливает там пограничный контроль.

В Госпогранслужбе сообщили, что украинские военнослужащие подробно изучили израильские паспорта, виды подделок и законодательную базу по вопросам пропускных операций.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, 27 августа глава МВД Денис Монастырский встретился с послом Израиля Михаэлем Бродским, чтобы обсудить организацию паломничества брацлавских хасидов Умани.

Бродский заявил, что в этом году ожидается прибытие в Украину около 50 000 израильтян и граждан других государств. Израильским гражданам установили "четкое предписание" – пройти тест на COVID-19 в аэропорту вылета и после возвращения, а также неуклонно соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством.

По данным полиции Черкасской области, более 50 патрульных из Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность местных жителей и иностранных гостей во время празднования иудейского Нового года. Также к патрулированию присоединится отряд Штурм.

В августе 2020 года паломничество хасидов в Умань было ограничено из-за пандемии коронавируса.

В мае 2021-го в Умани двое израильтян получили ранения во время открытой неизвестным стрельбы.

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Оксана Житнюк

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