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Израиль открывается для вакцинированных туристов

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 22:47
Израиль открывается для вакцинированных туристов - Фото
Иерусалим (Скриншот видео Youtube/Walking Distance)

Израиль решил с 19 сентября допускать группы вакцинированных от COVID-19 иностранных туристов без обязательной самоизоляции. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильское министерство туризма.

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Как отмечается, группы вакцинированных туристов из отдельных стран будут допущены в Израиль с 19 сентября в рамках специальной пилотной программы.

В состав туристических групп могут входить только туристы из стран, классифицированных Минздравом Израиля как "желтые" или "оранжевые" в контексте пандемии коронавируса. В настоящее время к ним относятся все страны мира, кроме "красных" Бразилии, Болгарии, Мексики и Турции.

Чтобы получить право на въезд в Израиль, туристы должны будут предъявить признанный израильским Минздравом документ, подтверждающий получение второй или третьей дозы вакцины от COVID-19.

После приземления в аэропорту Израиля туристы должны будут пройти тест, доказывающий наличие в их крови антител к коронавирусу.

В министерстве заявили, что туристические агенты и туроператоры могут подавать заявки на группы от пяти до 30 туристов.

Программа не ограничивает общее количество иностранных туристических групп, допущенных в страну. Обязательная самоизоляция для приезжих не предусмотрена.

Из-за пандемии коронавируса границы Израиля были закрыты для иностранных граждан в течение полутора лет, за очень редкими исключениями.

Наталия Медведева
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Израиль туризм коронавирус
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