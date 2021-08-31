Без самоизоляции. Италия открылась для вакцинированных туристов из Украины

Вакцинированным туристам разрешен въезд в Италию без обязательной пятидневной самоизоляции. Соответствующие изменения действуют для стран категории D, куда входит и Украина, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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От самоизоляции освобождаются украинцы при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или теста на антиген и "зеленого" сертификата (Green Pass) европейского образца о завершении полного курса вакцинации одной из утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам вакциной (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca).

Если указанных сертификатов нет, граждане могут въехать в Италию, но для них будет обязательна пятидневная самоизоляция, а по ее окончанию нужно сделать тест на коронавирус.

Дети до шести лет освобождаются от молекулярного или антигенного теста, но все равно должны самоизолироваться при наличии такой необходимости.

Эти правила действуют до 25 октября 2021 года.

С 1 июля в Украине запустили COVID-сертификаты. Сгенерировать сертификат стало возможным с 21 августа.

19 августа Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дия. Теперь украинские COVID-сертификаты соответствуют европейским. Украинцы смогут снова путешествовать в страны ЕС без ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Читайте также: Коронавирус. В Украине сделали более 9 млн прививок – какие вакцины кололи больше всего

Оксана Житнюк

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