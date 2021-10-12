Карантин. В оранжевой зоне эпидопасности остаются 15 областей – Минздрав
15 областей Украины находятся на оранжевом уровне эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Оранжевый уровень означает, что область в скором времени может быть переведена в красную зону карантина с более жесткими ограничениями.
По данным на 11 октября, в оранжевой зоне находились Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
Остальные области и Киев находятся в желтой зоне.
За сутки Полтавская и Тернопольская области вышли из оранжевой зоны, Черкасская вошла.
Таблица показателей уровня эпидемиологической опасности (нажмите, чтобы увеличить):
- Сейчас почти по всей Украине действует желтая зона карантина. Ужесточили ограничения в Харькове и во Львове.
- В ближайшее время в красную зону карантина могут перейти несколько областей, говорят в правительстве.
- В Украине более 56% жителей не хотят вакцинироваться от коронавируса. Минздрав ввел обязательную вакцинацию для чиновников и педагогов, в Раде хотят этот список расширить.
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