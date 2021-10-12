UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Карантин. В оранжевой зоне эпидопасности остаются 15 областей – Минздрав

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 09:50
Карантин. В оранжевой зоне эпидопасности остаются 15 областей – Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

15 областей Украины находятся на оранжевом уровне эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оранжевый уровень означает, что область в скором времени может быть переведена в красную зону карантина с более жесткими ограничениями.

По данным на 11 октября, в оранжевой зоне находились Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. 

Остальные области и Киев находятся в желтой зоне.

За сутки Полтавская и Тернопольская области вышли из оранжевой зоны, Черкасская вошла.

Таблица показателей уровня эпидемиологической опасности (нажмите, чтобы увеличить):

Карантин. В оранжевой зоне эпидопасности остаются 15 областей – Минздрав

Читайте также: Карантин. COVID-сертификаты сделали обязательными для межобластных путешествий

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
карантин коронавирус COVID-19 оранжевая зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 