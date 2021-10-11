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COVID-19. В Украине не ввели обязательную вакцинацию для медиков по двум причинам – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 13:48
COVID-19. В Украине не ввели обязательную вакцинацию для медиков по двум причинам – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Минздрав решил не вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для медиков по двум причинам: многие из них уже привиты, также нельзя допустить ограничения доступа к медпомощи. Об этом в интервью Голосу Америки заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Мы не вводили обязательную вакцинацию среди медработников по двум причинам. Во-первых, среди них и так высокий процент привитых, и во-вторых – чтобы не ограничивать в доступе к медицинской помощи", – сказал Ляшко.

Сейчас в Украине обязательной вакцинации подлежат педагоги и чиновники. По словам Ляшко, местный бизнес помогает мотивировать привиться работников образования, в частности это делают магазины бытовой техники.

"Для школ, в которых вакцинировано более 80% педагогов, магазины обустроили телевизоры в кабинетах и компьютерные классы. Тем самым показывая пример, вакцинированные люди – защищены, мотивируя педагогов и родителей детей сделать прививки", – говорит глава Минздрава.

Читайте также: Ляшко: Вакцина от коронавируса у нас есть, но мешает российская пропаганда

Марк Сировой
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Виктор Ляшко медики вакцинация коронавирус COVID-19
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